Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦ÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤Ï¤Ã¤­¤ê¤·¤Æ¤­¤Æ¡¢ËèÇ¯³èÌö¤¹¤ë¡ÈÁêËÀÅª¤Ê¼ê»ý¤ÁÉþ¡É¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤Ç¤â¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÃå¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«°ã¤¦¡Ä¡©¡×¤È¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¥¢¥¤¥Æ¥à¼«ÂÎ¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«¸Å¤¤°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¹ç¤ï¤»Êý¤ä½Å¤ÍÊý¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤«¤â¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤³¤½¸ú¤¯¡È¥ì¥¤¥ä¡¼¥É½Ñ¡É¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Æñ¤·¤¯