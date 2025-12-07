¹¥¤­¤ÊÃËÀ­¤È¥Ï¥°¤ò¤¹¤ë¤È¤­¡¢¹¥¤­¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ä´ò¤·¤µ¤ò¤­¤Á¤ó¤ÈÉ½¸½¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¥Ï¥°Ãæ¤Î½÷À­¤Î¸ÀÆ°¤ËÃËÀ­¤ÏÉÒ´¶¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢°¦¤¹¤ëÃËÀ­¤ò¥Ç¥ì¤µ¤»¤ë¡Ö¥Ï¥°Ãæ¤Î»ÅÁð¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ã¡ÖÂç¹¥¤­¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤¤¤Ä¤â¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¡ÖÂç¹¥¤­¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¥Ï¥°Ãæ¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾¯¤·¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¸À¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÃÑ¤¸¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤â°¦¤òÓñ¤¯Èà½÷¤Ë¡¢ÃËÀ­¤Ï¤­¤Ã¤È¥­¥å¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¥Ï¥°¤À¤±¤¸¤ãÊªÂ­¤ê¤Ê¤¤¡ª¡×