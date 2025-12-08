¡Ú¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¥¤¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¡áÊ¿ÃÏ°ìµª¡Û¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê£×ÇÕ¡ËÂè£³Àï¤Ï£·Æü¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¡¢ÃË»Ò£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¿¹½Å¹Ò¡Ê¥ª¥«¥â¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬£³£´ÉÃ£³£°¤Ç£²µ¨¤Ö¤ê¤ÎÉ½¾´Âæ¤È¤Ê¤ë£³°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÁÒÄÚ¹îÂó¡ÊÄ¹Ìî¸©¶¥µ»ÎÏ¸þ¾åÂÐºöËÜÉô¡Ë¤Ï£µ°Ì¡¢¿·ßÀÎ©Ìé¡Ê¹âºê·ò¹¯Ê¡»ãÂç¿¦¡Ë¤Ï£±£´°Ì¡£¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥¹¥È¥ë¥Ä¡ÊÊÆ¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£½÷»Ò£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÏµÈÅÄÀãÇµ¡Ê¼÷¹­¡Ë¤¬£´°Ì