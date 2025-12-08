ð¡À¾¾ÊÒùÍÛ»Ô¤ÎÍå²È²Ï°äÀ×¡£¡ÊÒùÍÛ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÀ¾°Â12·î7Æü¡ÛÃæ¹ñð¡À¾¾Ê¤ÎÒùÍÛ»ÔÊ¸Êª¹Í¸Å¸¦µæ½ê¤Ï¡¢È¯·¡Ä´ºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿Æ±»Ô¤ÎÍå²È²Ï°äÀ×¡Ê¿·ÀÐ´ï»þÂåÎµ»³Ê¸²½½é´ü¡Ë¤Ç¹òÊªÃùÂ¢ÍÑ¤Î·êÂ¢¤òÊ£¿ôÈ¯¸«¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£°äÀ×¤Ï½ß²½¸©Íå²È²ÏÂ¼¤Ë¤¢¤ê¡¢Æ±¸¦µæ½ê¤¬2022Ç¯3·î¤«¤éº£Ç¯9·î¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯·¡¡£½ÐÅÚ¤·¤¿³Æ¼ï°ä¹½¤È°äÊª¤ÎÊ¬ÀÏ¤È²Ê³Ø¹Í¸Å³Ø¤ÎÇ¯ÂåÂ¬Äê¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯Âå¤òÌó4800¡Á4200Ç¯Á°¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£Íå²È²Ï°äÀ×½ÐÅÚ¤Î¤ï