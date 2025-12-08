¹â»Ô¼óÁê¤¬Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎÈïºÒÃÏ¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¢Ç¤¸å¡¢½é¤á¤ÆÀÐÀî¸©¤òË¬¤ì¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤È¹ë±«ºÒ³²¤Î¸½¾ì¤ò»ë»¡¤·¡¢½»Ì±¤é¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ê¿åÄ®¤Î²¾Àß¾¦Å¹³¹¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ë°ìËë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°áÎÁÉÊÈÎÇäÅ¹¡§°áÎÁÉÊÅ¹¤Ê¤ó¤Ç¡¢ËèÆü¤ÎÁíÍý¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¹â»Ô¼óÁê¡§¤¹¤´¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡£¤½¤ó¤Ê¤ËËç¿ô»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£°áÎÁÉÊÈÎÇäÅ¹¡§¡ÖÁáÉÄ¥Ö¥ë¡¼¤Í¡×¤È¤«¡£¹â»Ô¼óÁê¡§¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°