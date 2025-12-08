Ãæ¹ñ¤Ï¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤ÎÀµ¾ï¤ÊÁàºî¤òµÕ¤ËÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¹ñËÉ¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï7Æü¡¢Ãæ¹ñ·³µ¡¤¬¼«±ÒÂâµ¡¤Ë¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤·¤¿¤ÈËÉ±Ò¾Ê¤¬È¯É½¤·¡¢ÆüËÜÂ¦¤¬Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤Î´ÏÂâ¤¬µÜ¸ÅÅç¼þÊÕ¤Ç·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡ÖÆüËÜÂ¦¤¬°­°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ò¶õµ¡¤Ç·±Îý¶õ°è¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÀµ¾ï¤ÊÁàºî¤òµÕ¤ËÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÊóÆ»´±¤Ï¡ÖÅ¥