¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î7Æü¡ÛÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñ¤Îµ¡´Ø»æ¡Ö¿ÍÌ±ÆüÊó¡×¤Ï5ÆüÉÕ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¼Ò²ñ²Ê³Ø±¡ÆüËÜ¸¦µæ½êÁí¹çÀïÎ¬¸¦µæ¼¼¤ÎÌÒ¶Ç°°¡Ê¤â¤¦¡¦¤®¤ç¤¦¤­¤ç¤¯¡ËÉû¼çÇ¤¤ÎÏÀÀâ¡ÖÆ»Íý¤ËµÕ¤é¤¦ÆüËÜ¤ÏÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ò¶¼¤«¤¹¡×¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¼ç¤ÊÆâÍÆ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£ÆüËÜ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¡ÖÂæÏÑÍ­»ö¡×¤È¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤ò¸øÁ³¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤ÇÉðÎÏ²ðÆþ¤ò»î¤ß¤ëÌî¿´¤ò¼¨¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤òÃø¤·¤¯¶¼¤«¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¹³ÆüÀïÁè¡¦À¤³¦È¿¥Õ