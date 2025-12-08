¡Ú¥Ó¥¹¥ï¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¶¦Æ±¡Û¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥­¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï7Æü¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥Ó¥¹¥ï¤ÇÃË»Ò¸Ä¿ÍÂè7Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥Á¡¼¥àROY¡Ë¤¬2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£2»î¹çÏ¢Â³¤ÎÉ½¾´Âæ¡£