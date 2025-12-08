BE:FIRST¤Î¿·¶Ê¡Ö³¹Åô¡×¤¬ËÜÆü12·î8Æü(·î)¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£ºî¤Ï¡¢¡ÖBye-Good-Bye¡×¡ÖBe Free¡×¡ÖSailing¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Chaki Zulu¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë·Þ¤¨¡¢·ª¸¶¶Ç¡ÊJazzin¡Çpark¡Ë¡¢¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¥×¥ì¥¤¥ä¡¼°æ¾åÆ×»Ö¡¢¤½¤·¤ÆSKY-HI¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥¤¥È¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£¥´¥¹¥Ú¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÅ¸³«¤¹¤ë·Ú²÷¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¡¢É½¾ðË­¤«¤ÊBE:FIRST¤Î²ÎÀ¼¤È¡¢²¹¤â¤ê¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¡¼¥é¥¹¥ï¡¼¥¯¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Ë¤³¤½°î¤ì¤Æ¤¤