ËÜÆü12·î8ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×2026Ç¯2¹æ¤Ë¤Æ¡¢¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¡ÊÎëÌÚÍ´ÅÍ¡¦Ãø¡Ë¤ÎÏ¢ºÜ5¼þÇ¯µ­Ç°5Âç´ë²è¤òÈ¯É½¡£¼Â¼ÌºäËÜÌò¡¦ÌÜ¹õÏ¡¤È¥¢¥Ë¥áºäËÜÌò¡¦¿ùÅÄÃÒÏÂ¤¬Áª¤ÖNo.1¥Ð¥È¥ë¡¢°æ¾åÍºÉ§¤ÈÎëÌÚÍ´ÅÍ¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥Ë¥á¤ÇºäËÜ¤ò±é¤¸¤¿¿ùÅÄÃÒÏÂ¤¬Áª¤ÖNo.1¥Ð¥È¥ë¡Ú1¡ÛÂè1²ó¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥ÈÅêÉ¼³«ºÅÃæ¡ªSnow Man¡¦ÌÜ¹õÏ¡¡õÀ¼Í¥¡¦¿ùÅÄÃÒÏÂ¤¬Áª¤ÖNo.1¥Ð¥È¥ë¤âÈ¯É½Ï¢ºÜ5Ç¯´Ö¤ÎÀï¤¤¤ÎÃæ¤«¤éÆÉ¼Ô¤¬Áª¤Ö