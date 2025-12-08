¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/08¡ÛTVer¤Ç¤Ï¡¢12·î8Æü¤è¤ê¿åÅè¥Ò¥í¤ÈÜÆÁÒÆà¡¹¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢2009Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥á¥¤¤Á¤ã¤ó¤Î¼¹»ö¡×¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥á¥¤¤Á¤ã¤ó¤Î¼¹»ö¡×ºÆ²ñ¤¬ÏÃÂê¡¦ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢¡È¤ß¤ë¤¯ÍÍ¡ÉµÈÀî°¦¤Ë¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¯2¥·¥ç¥Ã¥È¢¡¡Ö¥á¥¤¤Á¤ã¤ó¤Î¼¹»ö¡×TVer¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®³«»ÏÆ±ºî¤Ï¡¢¶õÁ°¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Á¥¤¥±¥á¥ó¡é¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Á¡×¡ÖÀäÂÐÈà»á¡Á´°Á´