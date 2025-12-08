¡Ú¡Ö¥×¥Á¥³¥ß¥Ã¥¯¡×1·î¹æ¡Û 12·î8Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§650±ß ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ¾®³Ø´Û¤Ï¡¢12·î8ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡Ö¥×¥Á¥³¥ß¥Ã¥¯¡×1·î¹æ¤è¤ê°Â¥¿¥±¥³»á¤Î¿·Ï¢ºÜ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï650±ß¡£ °Â¥¿¥±¥³»á¤Ï¡Ö¥êー¥¬¥ë¡¦¥é¥Ö¡×¤ä¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤Îºî¼Ô¡£ºÇ¿·ºî¡ÖÙ¹¤é¤»¸æÁâ»Ê¤Ï²û¤«¤Ê¤¤¡×¤Ï´éÎÉ¤·¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯ÎÉ¤·¤Ê¤Î¤Ë¡ÈÙ¹¤é¤»¤¿¡É¥Òー¥íー¤òÉÁ¤¯¡£