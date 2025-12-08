【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONESの高地優吾（高ははしごだか）と田中樹が、12月17日発売の『anan』2476号に登場し、初のバディ表紙を飾る。 ■SixTONES『anan』バディ表紙シリーズ第5弾！至高のツインショットが実現 組み合わせごとに無二の魅力を放ち、毎回大きな話題を呼んでいるSixTONESの『anan』バディ表紙。第5弾となる今回は、高地優吾と田中樹が登場。高いトーク力でバラエティ番組などで