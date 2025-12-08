Íèµ¨J1¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¿å¸Í¤ÎÀ¾Â¼ÂîÏ¯GM¡Ê48¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤·¡¢¸åÇ¤¤Î¶¯²½ÀÕÇ¤¼Ô¤ËJ2Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¿¹Ä¾¼ù´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬7Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¶áÆüÃæ¤ËÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¿·»Ø´ø´±¤Ë¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç¿å¸Í¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢º£µ¨¤Ï¿·³ã´ÆÆÄ¡¢J3ÆÊÌÚ¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¼ù¿¹Âç²ð»á¡Ê48¡Ë¤Î½¢Ç¤¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£J2»²Æþ¤«¤é¶ìÀá26Ç¯¤ÎÈá´ê¤¬À®½¢¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¿å¸Í¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡£À¾Â¼»á¤Ï16Ç¯¤Ë¶¯²½ÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î°éÀ®¥á¥½¥Ã