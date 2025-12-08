Ì¡²è¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¡Êºî¼Ô¡§ÎëÌÚÍ´ÅÍ¡Ë¤ÎÏ¢ºÜ£µ¼þÇ¯µ­Ç°£µÂç´ë²è¤¬¡¢8ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù2026Ç¯2¹æ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ØSLAM DUNK¡Ù¡Ê¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¡Ëºî¼Ô¡¦°æ¾åÍºÉ§»á¤ÈÎëÌÚ»á¤ÎÆÃÊÌÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¡¢ÂÐÃÌ»þ¤Ë¤ª¸ß¤¤¤ÎºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢°æ¾å»á¤Ë¤è¤ë¡ØSAKAMOTO DAYS¡ÙºäËÜÂÀÏº¡¢ÎëÌÚ»á¤Ë¤è¤ë¡ØSLAM DUNK¡ÙºùÌÚ²ÖÆ»¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Ûµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ªÌÜ¹õÏ¡¡õ¿ùÅÄÃÒÏÂ¤¬Áª¤ó¤À¥Ù¥¹¥È¥·¡¼¥ó2¤ÄÌÜ¤Î´ë