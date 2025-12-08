SixTONES¤Î¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡¢ÅÄÃæ¼ù¤¬¡¢17ÆüÈ¯Çä¤Î½÷À­¥°¥é¥Ó¥¢½µ´©»ï¡Øanan¡Ù2476¹æ¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹´©¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÈè¤ì¤¬¤Û¤°¤µ¤ì¤ë¡ªÁÖ¤ä¤«¤Ê»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¹âÃÏÍ¥¸ãÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤´¤È¤ËÌµÆó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Á¡¢Ëè²óÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëSixTONES¤Îanan¥Ð¥Ç¥£É½»æ¡£Âè5ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¹âÃÏ¤ÈÅÄÃæ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¹â¤¤¥È¡¼¥¯ÎÏ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ê2¿Í¡£2025Ç¯¤ÏSixTONES¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë