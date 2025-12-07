Ãæ¹ñÆîÀ¾Éô¤Î¹­À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶è¤Ç·úÀßÃæ¤ÎÊ¿Î¦±¿²Ï¤Ç¤Ï¡¢Æ°Êª¤òÅÏ¤¹¤¿¤á¤ÎÄÌÏ©¶¶¤ÎËÜÂÎ¤¬12·î6Æü¤Ë´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ÎÃÊ³¬¤È¤·¤Æ¡¢¶¶ÌÌ¾å¤ÎÀ¸ÂÖ´Ä¶­ºÆ¸½»Ü¹©¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆ°ÊªÄÌÏ©¶¶¤Î·úÀß¤ÏÊ¿Î¦±¿²Ï¤ÎÊ¬¿åÎæ¶è´Ö¤Ç¤Î¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Êºî¶È¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¶¤ÎÁ´Ä¹¤Ï240¥á¡¼¥È¥ë¡¢Éý¤Ï20¥á¡¼¥È¥ë¡¢±¿²Ï¤Ë²Í¤«¤ëÉôÊ¬¤ÎÄ¹¤µ¤Ï130.2¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢±¿²Ï¤Î¹ÒÏ©¤ò¤Þ¤¿¤°¾åÏ©¼°Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÈ¢·Á¥¢¡¼¥Á¶¶¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¼ç¤ÊÌÜÅª¤Ï¡¢¥Ö¥Á¥ê¥ó