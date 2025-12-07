¸¼°ì¡ÊµÚÀî¸÷Çî¡Ë¤ÎÉô²°¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¿Î¡Ê¸÷ÀÐ¸¦¡Ë¤¬¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤¿3000Ëü±ß¤ò»ý¤Áµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÂè8ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¡£¤·¤«¤·¡¢Âè9ÏÃ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢Æ¨Ë´Ãæ¤Î¿Î¤Ë¥Ð¥Ã¥¿¥ê¤ÈÁø¶ø¤·¤¿·Ù»¡´±¤Î¾¾¡ÊÅÚµï»Ö±ûÍü¡Ë¤¬¤Û¤¿¤ë¡ÊÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ë¤ÎÉã¿Æ¤À¤Èµ¤¤Å¤­¡¢¤¹¤°¤ËÈà¤ò¥¢¥Ñー¥È¤ËÏ¢¤ìµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ »²¹Í¡§¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù²ÏÌî±ÑÍµP¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥²¥¤¤ÎÃæÇ¯ÃËÀ­¤ò