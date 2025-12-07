CHANGMIN ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤¬12·î6Æü¡¢7Æü¡¢TOYOTA ARENA TOKYO¤ÇÁ´¹ñ¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡ÖCHANGMIN from ÅìÊý¿Àµ¯ CONCERT TOUR ¡ÁThe First Dining¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅìÊý¿Àµ¯¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¡¢¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ÎÌÏÍÍº£Ç¯¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ç¤¢¤ë4·î27Æü¤Ë¡ÖÅìÊý¿Àµ¯ 20th Anniversary LIVE TOUR ¡ÁZONE¡Á¡×Àé½©³Ú¸ø±é¤òÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤¤¡¢²Ú¡¹¤·¤¯ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÅìÊý¿Àµ¯¡£¤½¤ó¤Ê¡¢ÅìÊý