¡Ú¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¥¤¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¶¦Æ±¡Û¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÂè3Àï¤¬7Æü¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¿¹½Å¹Ò¡Ê¥ª¥«¥â¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£