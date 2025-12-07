WÇÕÊ£¹çÃË»Ò¸Ä¿ÍÂè4Àï¤Î¸åÈ¾µ÷Î¥¤ÇÎÏÁö¤¹¤ëÃ«ÃÏÃè¡ÊÃæ±û¡Ë¡á¥È¥í¥ó¥Ø¥¤¥à¡Ê¶¦Æ±¡Ë¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥­¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÊ£¹ç¤Ï7Æü¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥È¥í¥ó¥Ø¥¤¥à¤ÇÃË»Ò¸Ä¿ÍÂè4Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã«ÃÏÃè¡ÊJAL¡Ë¤¬ÆüËÜÀªºÇ¹â¤Î17°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Á°È¾ÈôÌö¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS138¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï135.5¥á¡¼¥È¥ë¤Ç6°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾µ÷Î¥¡Ê10¥­¥í¡Ë¤Ç¸åÂà¤·¤¿¡£ÅÏÉô¶ÇÅÍ¡ÊËÌÌî·úÀß¡Ë¤¬18°Ì¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£Á°È¾2°Ì¤Î¥è¥Ï¥Í¥¹¡¦¥é¥ó¥Ñ¥ë¥¿¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢