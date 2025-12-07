¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°¤Ï7Æü¡¢»³·Á¸©¼òÅÄ»Ô¤ÎINPEX¼òÅÄ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤ÏNECÀîºê¤¬»³·Á¤Ë3¡½0¤Ç²÷¾¡¤·¡¢16¾¡2ÇÔ¤È¤·¤¿¡£SAGAµ×¸÷¤ÏPFU¤Ë¡¢É±Ï©¤Ï·²ÇÏ¤Ë¤È¤â¤Ë3¡½2¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢14¾¡4ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃË»Ò¤Ï¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤¬Åì¥ìÀÅ²¬¤ò3¡½0¤ÇÂà¤±¡¢ÂçºåB¤¬ÅìµþGB¤Ë3¡½2¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¤È¤â¤Ë13¾¡1ÇÔ¤È¤·¤¿¡£