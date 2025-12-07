¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡Ë£·Æü¸á¸å£³»þ£²£µÊ¬¤´¤í¡¢³ùÁÒ»Ô¹ø±Û£²ÃúÌÜ¤Î¹ñÆ»£±£³£´¹æ¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢ÁêÌÏ¸¶»ÔÆî¶è°°Ä®¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ­¡Ê£²£¶¡Ë¤Î¾èÍÑ¼Ö¤ÈÃËÀ­¤¬¾è¤ë¼«Å¾¼Ö¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¼«Å¾¼Ö¤ÎÃËÀ­¤¬Á´¿È¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£³ùÁÒ½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤Ï¿®¹æµ¡¤Î¤¢¤ëÃú»úÏ©¸òº¹ÅÀ¡£Ä¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤ÈÆ±¤¸Êý¸þ¤ËÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Å¾¼Ö¤¬ÀÜ¿¨¤·¤¿¡£½ð¤¬ÃËÀ­¤Î¿È¸µ¤È»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£