ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¡Ê£³£·¡Ë¤¬£·Æü¡¢Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤Î£Ô£Ï£Ù£Ï£Ô£Á£Á£Ò£Å£Î£Á£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¤Ç¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¡Ö£Ã£È£Á£Î£Ç£Í£É£Î£æ£ò£ï£íÅìÊý¿Àµ¯£Ã£Ï£Î£Ã£Å£Ò£Ô£Ô£Ï£Õ£Ò¡Á£Ô£è£å£Æ£é£ò£ó£ô£Ä£é£î£é£î£ç¡Á¡×¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£°¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï£¸ÅÔ»Ô£²£°¸ø±é¤ò²ó¤ê¡¢¹ç·×£¶Ëü£µ£°£°£°¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£Àé½©³Ú¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢£¸·îÇÛ¿®¤Î¿·¶Ê¡Ö£Í£ù£Â£á£ä¡×¤äÊ¿°æ·ø¤Î¡Ö£Ð£Ï