¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç25¤¬5Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç½©¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±©²ì¼ë²»¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤È²£»³ÎèÆà¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤È¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£±©²ì¤µ¤ó¤Ï2014Ç¯9·î¤Ë12´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·Ìó11Ç¯´Ö¡¢²£»³¤µ¤ó¤Ï2016Ç¯12·î¤Ë13´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·Ìó9Ç¯´Ö³èÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼2¿ÍÆ±»þ¤ËÂ´¶È¥é¥¤¥Ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2012Ç¯5·î¤Î¿·³ÀÎ¤º»¤µ¤ó¤È¸÷°æ°¦²Â¤µ¤ó°ÊÍè¡¢