¥»¥ê¥¨A 25/26¤ÎÂè14Àá ¥¯¥ì¥â¥Íー¥¼¤È¥ì¥Ã¥Á¥§¤Î»î¹ç¤¬¡¢12·î7Æü20:30¤Ë¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë¡¦¥Ä¥£ー¥Ë¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ ¥¯¥ì¥â¥Íー¥¼¤Ï¥¸¥§¥¤¥ßー¡¦¥Ðー¥Ç¥£¡ÊFW¡Ë¡¢¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ü¥Ê¥Ã¥Ä¥©ー¥ê¡ÊFW¡Ë¡¢¥í¥Þー¥Î¡¦¥Õ¥í¥ê¥¢ー¥Ë¡ÊDF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥ì¥Ã¥Á¥§¤Ï¥Ë¥³¥é¡¦¥·¥å¥È¥¥¥ê¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¡¢¥é¥á¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥À¡ÊFW¡Ë¡¢¥á