¡Ö¤¿¤«¤¸¤ó£î£ï¤Ð¤¡¡Á¡×¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÊüÁ÷ºî²È¤Ç±é·ÝÉ¾ÏÀ²È¤Î¸ÅÀî²Å°ìÏº¡Ê¤Õ¤ë¤«¤ï¡¦¤«¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë¤µ¤ó¤¬£±£±·î£²£¹Æü¡¢»àµî¤·¤¿¡££¸£³ºÐ¡£Âçºå»Ô½Ð¿È¡££²£°£±£´Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²Î¼ê¤Ç¡È´ØÀ¾¤Î»ëÄ°Î¨ÃË¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡¢¤ä¤·¤­¤¿¤«¤¸¤ó¤µ¤ó¤È¤Ï£³£°Ç¯Íè¤ÎÌÁÍ§¤À¤Ã¤¿¡£¸ÅÀî¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤Ç¡¢²Î¼ê¤Î¸ÅÀî¿¿Êæ¤Ï£±£²·î£´Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Û¡ôºî²È¡ô¸ÅÀî²Å°ìÏº¤Ï£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£²£¹Æü¤Ë¤³¤ÎÃÏµå¤òÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·