³«ºÅ¹ñ°Ê³°¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤¬ºÇÂ®¤ÇËÜÀï½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿2026Ç¯¤ÎWÇÕ¡£6Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃêÁª²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢²¤½£¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Î¾¡¼Ô¤ÈÆ±ÁÈ¤Î¥°¥ë¡¼¥×F¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¾¡¼Ô¤ò½ü¤¯FIFA¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤¬7°Ì¤Ç¥È¥Ã¥×¡¢¼¡¤¬ÆüËÜ¤Î18°Ì¤Ç¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤¬40°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡ØMARCA¡Ù¤ÏWÇÕËÜÀï½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë