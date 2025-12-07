µð¿Í¤Ç180¾¡¤òµó¤²¤¿ºØÆ£²í¼ù»á¡Ê60¡Ë¤¬¡¢¹¾ÀîÂî»á¡Ê70¡Ë¤ÎYouTube¡Ö¹¾ÀîÂî¤Î¤¿¤«¤µ¤ì¡×¤Ë½Ð±é¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ÎÍýÁÛÅª¤ÊÅêÂÇ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀ¤¸¤¿¡£ºØÆ£»á¤ÏÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤ò¸ì¤ì¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£Ã¯¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£11»î¹çÏ¢Â³´°Åê¾¡Íø¤ÎÆüËÜµ­Ï¿¤ò»ý¤ÄºØÆ£»á¡£¡ÖÅê¤²¤¿ÍâÆü¤Ë¥Ð¥Ã¥È¿¶¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£²¿¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¤½¤ó¤ÊÂÎ¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«µÕ¤ËÊ¹¤­¤¿