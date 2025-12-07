Áê¼¡¤°Êª²Á¾å¾º¤Ç¡Ö¤â¤Ï¤äÏ·¸å»ñ¶â¤Ï2000Ëü±ß¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¡¢ÉÔ°Â¤¬Áý¤¹ºòº£¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Ë¤â¤Ã¤ÈÃùÃß¤¹¤Ù¤­¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¯¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤Ù¤­¤À¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤à¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£¤¤¤¯¤éÃùÃß¤¬¤¢¤ì¤Ð°Â¿´¤·¤ÆÏ·¸å¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢¿ÀÆàÀî¸©ºß½»63ºÐ½÷À­¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ