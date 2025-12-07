Photo: Yuhei Tokimatsu 2025Ç¯²Æ¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥ó¥À¥ëBUMPY PACKABLE¡Ê¥Ð¥ó¥Ô¡¼ ¥Ñ¥Ã¥«¥Ö¥ë¡Ë¤Ï¡¢·¤ÄìÆ±»Î¤ò½Å¤Í¤ÆÂ«¤Í¤é¤ì¤ë±ø¤µ¤º»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¹½Â¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÊÝ²¹À­¤òÄÉ²Ã¤·¤¿Åß¤ÎBUMPY¡ÖBUMPY WINTER¡Ê¥Ð¥ó¥Ô¡¼ ¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ7,590±ß¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¤â¤Á¤Ã¤ÈÄÀ¤ó¤Ç»Ù¤¨¤ë¥½¡¼¥ë¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¼ÖÆâ¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥­¥ã¥ó¥×¡¦¤ª¤Ç¤«¤±¤Þ¤Ç¡¢Åß¤ÎÍú¤­Êª¤È¤·¤Æ´°