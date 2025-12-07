¥¨ー¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ 25/26¤ÎÂè15Àá ¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤È¥È¥¦¥§¥ó¥Æ¤Î»î¹ç¤¬¡¢12·î7Æü20:15¤Ë¥¬¥ë¥²¥ó¥ïー¥ë¥É¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ ¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤Ï¥è¥¢¥ó¡¦¥«¥È¥ê¥Ì¡ÊFW¡Ë¡¢¥À¥Ë¡¦¥Ç¥Ó¥È¡ÊMF¡Ë¡¢¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥È¥¦¥§¥ó¥Æ¤Ï¥µ¥à¡¦¥é¥Þー¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥½¥ó¥É¥ì¡¦¥ªー¥¸¥ã¥»¥Æ¥ë¡ÊMF¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ó¥½¥ó¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤Ë