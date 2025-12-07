¡ÖÇµÌÚºä46¡×¤òÂ´¶È¤·¤¿µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡Ê24¡Ë¤¬12·î7Æü¡¢ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£µ×ÊÝ¤Ï¡ÖÇÒ·¼¡¢ÇµÌÚºä46ÍÍ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö9Ç¯´Ö¡¢ÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢´õË¾¤È°¦¤ËËþ¤Á°î¤ì¡¢µ±¤­Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²áµî¤âÌ¤Íè¤âº£¤â¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¡¢Àã¤¬¡¢¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡£·É¶ñ2025.12.7µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¥á¥ó¥Ð