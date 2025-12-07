¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï7Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤ò½ä¤ê¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÂè2ÃÊ³¬¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ï¡Ö´Ö¤â¤Ê¤¯¡×¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£Âè2ÃÊ³¬¤Ï¤Û¤«¤Ë¡¢¥¬¥¶¤Î¼£°Â°Ý»ý¤Î¤¿¤á¹ñºÝÉôÂâ¤ÎÁÏÀß¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡£¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ»á¤Ïº£·î¸åÈ¾¤ËË¬ÊÆ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¶¨µÄ¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£