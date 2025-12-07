¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025 inÆüËÜÉðÆ»´Û¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á20¼þÇ¯µ­Ç°¥³¥ó¥µ¡¼¥Èpart3¡×¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÉðÆ»´Û¸ø±é¤ÎºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¤¢¤Îº¢¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡ËÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê37¡Ë¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡Ê39¡Ë¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê34¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤¿1´üÀ¸¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡Ê33¡Ë¤Ç¡Öºù¤ÎÌÚ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢Ëë¤¬³«¤±¤¿¡£2¶ÊÌÜ¤Ë¤Ï