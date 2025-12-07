12·î14Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù(NHKÁí¹ç Ëè½µÆüÍË20:00¡Á¤Û¤«)¡£ËÜºî¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î·Ý¿Í¤¬½Ð±é¤·¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¡£À©ºîÅý³ç¤ÎÆ£ÊÂ±Ñ¼ù¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë·Ý¿Íµ¯ÍÑ¤ÎÁÀ¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿Çú¾ÐÌäÂê¡ûÇú¾ÐÌäÂê¡¢Í­µÈ¹°¹Ô¤éÂ¿¤¯¤Î·Ý¿Í¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤ÎµÈ¸¶¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Åì½§ºØ¼Ì³Ú¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¤é¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¤Ë¤Þ¤ÇÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿