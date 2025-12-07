µð¿Í¡¦¼ãÎÓ³Ú¿Í³°Ìî¼ê¤¬£·Æü¡¢Íèµ¨¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡È´°Áö¡É¤¹¤ë·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³ô¼°²ñ¼Ò£Ë¡½£Ð£Ò£Ï£Í£Ï£Ô£É£Ï£Î¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡õ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ë»²²Ã¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤±¤¬¤Ê¤¯Áö¤êÈ´¤±¤¿¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»È¤ï¤ìÊý¤òËèÇ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡£°ìÇ¯´Ö¤±¤¬¤Ê¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥­¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£¸£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇ