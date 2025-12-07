½ÀÆ»¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþÂç²ñ¤Î¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò48¥­¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¡á7Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û½ÀÆ»¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò48¥­¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ê33¡Ë¡áSBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡á¤¬¸½Ìò°úÂà¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬7Æü¡¢Á´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¡ÊÁ´½ÀÏ¢¡Ë´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÂÎ½ÅÌµº¹ÊÌ¤ÇÁè¤¦4·î¤ÎÁ´ÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¸å¤Ï¼ÂÀï¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¶¯²½»ØÄê¼­ÂàÆÏ¤òÁ´½ÀÏ¢¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÊý¸þ¤À¤È¤¤¤¦¡£³ÑÅÄ¤Ï6·î¤Î