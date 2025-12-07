¡ÖTHESECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2025¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡×¤¬7Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¥¹¥Þ¥É¥êTHEMANZAI2025¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Ó¤Ï¡ÖÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤Ê¾åÊýÌ¡ºÍ¡×¤Î¥­¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¥³¥Æ¥³¥Æ¤Î´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¥¯¥»¤Î¶¯¤¤Ì¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Í¥¿¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢Æ±ÈÖÁÈºÇ¹â¸ÜÌä¤Î¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤¿¤ÁÄ¹¤¤¤ó¤À¤í¡©ÉñÂæ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï