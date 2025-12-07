¡Ú¼ñÌ£¥«¥á¥é¤ÎÀ¤³¦ #32¡ÛÁ°²ó¤Ï¡¢Sony¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë¡ÖRX1R III¡×¡Ê¼ÂÀª²Á³Ê¡§65Ëü8900±ß¡Ë¤¬Âª¤¨¤ëÉ÷·Ê¤ÎÉ½¾ð¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤½¤ÎÉÁ¼ÌÎÏ¤ò¸«¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¸÷¤ä¶õµ¤¤ÎÍÉ¤é¤®¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ì¤¹¤Î¤«¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÊª¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¤È¤­¡¢¤³¤Î¥«¥á¥é¤Ï¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£¸÷¤Î¸þ¤­¤ä¡¢¤Õ¤È¤·¤¿É½¾ð¤ÎÊÑ²½¤ò¤É¤¦ÉÁ¤­½Ð¤¹¤Î¤«¡£ºÇ½ª²ó¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤ò¼´¤Ë¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡¢ËÜµ¡¤¬¡ÈÆü¾ï¤ÎÃæ¤Î°ì½Ö¡É¤ò