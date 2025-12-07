12·î7Æü¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿G1¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡Ê¥À1800m¡Ë¤Ï¡¢ºä°æÎÜÀ±µ³¾è¤Î3ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤¬·ãÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£ºÝ¤É¤¤¥Ï¥Êº¹¤Î2Ãå¤Ë¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¡¢3Ãå¤ËÅìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©¤·¤¿¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ï¥ê¥ª¤Ï¤¢¤ï¤ä¤ÎµÓ¿§¤Ï¸«¤»¤¿¤¬4Ãå¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¥Ê¥ë¥«¥ß¤Ï¸«¤»¾ì¤òºî¤ì¤º¤Þ¤µ¤«¤Î13ÃåÇÔÂà¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡¢¾¡Íø¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¥³¥á¥ó¥È1Ãå