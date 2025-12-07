Á°µð¿Í3·³´ÆÆÄ¤Î¶ðÅÄÆÁ¹­»á¡Ê63¡Ë¤¬¡¢¸µµð¿Í¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¦²¬ºê°ê»á¡Ê64¡Ë¤ÎYouTube¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¤Ë½Ð±é¡£µð¿Í¤Î°éÀ®¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â²ÄÇ½À­¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£²¬ºê»á¤«¤é3·³¤Ç¡Ö¥³¥Þ¡Ê¶ðÅÄ»á¡Ë¤«¤é¸«¤Æ¤â¤·¤«¤·¤¿¤é1·³¤Ë¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢Ì¾Á°¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È7°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿Ê¿»³¸ùÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê21¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂ­¤¬Â®¤¯¤ÆÇÏÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤¤È¤­¤Ï3·³¤ÎÃæ¤Ç¥Ô¥«¥¤¥Á¤Ç¤¹