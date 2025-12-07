Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦²­±ÊÎÉÉôÅç¡¦ÃÎÌ¾Ä®¤ÎÄ®Ä¹Áªµó¤Ï¤­¤ç¤¦7Æü¡¢ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸½¿¦¤Îº£°æÎÏÉ×¤µ¤ó¤¬3²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÃÎÌ¾Ä®Ä¹Áªµó¤Ï¡¢¸½¿¦¤Îº£°æÎÏÉ×¡Ê¤¤¤Þ¤¤¡¦¤ê¤­¤ª¡Ë¤µ¤ó¤¬2226É¼¡¢¿·¿Í¤ÇÇÀ¶È¤ÎÃÝÎÓ¿¢¸µ¡Ê¤¿¤±¤Ð¤ä¤·¡¦¤¦¤¨¤â¤È¡Ë¤µ¤ó¤¬426É¼¤Ç¡¢º£°æ¤µ¤ó¤¬3´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÅêÉ¼Î¨¤Ï62¡¥63%¤Ç¡¢ÁªµóÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿8Ç¯Á°¤Î2017Ç¯¤ò26¡¥29¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡¦ ¡¦ ¡¦