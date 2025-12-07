ジャイアントパンダ国家公園の什邡、綿竹、茂県エリアを迂回して運行する川青鉄道の高速列車内で、乗客に「２０２５グローバルパンダパートナー大会」を紹介し生態環境保護の理念を広める中国ジャイアントパンダ保護研究センターの科学普及職員。（１１月１９日撮影、成都＝新華社配信）【新華社成都12月7日】中国四川省の成都市と黄竜・九寨溝両風景区を結ぶ高速列車は、竜門山脈の山腹を走る。途中のトンネルから千メー