¸½ÌòÂç³ØÀ¸4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É PURPLE BUBBLE¤¬¡¢·ëÀ®2¼þÇ¯µ­Ç°¥é¥¤¥Ö¡ØTouch your Heart¡Ù¤ò2026Ç¯5·î9Æü¤ËÅìµþ Veats Shibuya¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§B'z¡¢THE ALFEE¡¢BUCK¡çTICK¡¢TUBE¡Ä¡ÄÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー³«ºÅ¡¢³ÆÃÏ¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Ð¥ó¥É¤ÎÎÏ¡Ë ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢2·î7Æü¤ËTOKIO TOKYO¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼«¿È½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Øé²¤â¤¤¤Ä¤«¤Ï¡Ù¤¬¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¤«¤é1Æü¤Ç¥­¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤ò¾å²ó¤ë±þÊç¿ô¤ËÃ£¤·Â¨Æü´°Çä¤·¤¿¤³¤È¤ò