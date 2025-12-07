Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦²­±ÊÎÉÉôÅç¤ÎÃÎÌ¾Ä®Ä¹Áªµó¤Ë¤Ï¡¢¸½¿¦¤È¿·¿Í¤Î2¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·7Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½¿¦¤Îº£°æÎÏÉ×¤µ¤ó¡Ê68¡Ë¤¬2226É¼¡¢¿·¿Í¤ÇÇÀ¶È¤ÎÃÝÎÓ¿¢¸µ¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¤¬426É¼¤ò³ÍÆÀ¡£º£°æ¤µ¤ó¤¬ÃÝÎÓ¤µ¤ó¤òÇË¤ê3´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅêÉ¼Î¨¤Ï62.63¡ó¤ÇÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿£¸Ç¯Á°¤ò26.29¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£