Á´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¡ÊÁ´½ÀÏ¢¡Ë¤Ï7Æü¤Ë¶¯²½°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤­¡¢ÍèÇ¯10·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥Ð¥¯¡¼¡ËÂåÉ½¤Ë½÷»Ò¤Ç52¥­¥íµé¤Î°¤Éô»í¡Ê¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¡¢63¥­¥íµé¤Î²Å½Å½Õ³ò¡Ê¥Ö¥¤¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ë¡¢70¥­¥íµé¤ÎÅÄÃæ»ÖÊâ¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë¡¢ÃË»Ò90¥­¥íµé¤ÎÂ¼Èø»°»ÍÏº¡ÊJES¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡Ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£