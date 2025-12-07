Âçºå¤ÎÇ¯Ëö¹±Îã²»³Ú¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡Ù¤¬7Æü¡¢Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¾¾²¬çýÍ¥¡õÁó°æÍ¥1983Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡ÖÂè¶å¡×¹ç¾§¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£º£Ç¯¤Ç43²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿º£Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤­¤¿¡ÖÂè¶å¡×¤Î»×¤¤¤ò¡¢Âç¹ç¾§¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜÃæ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ØÆÏ¤±¤¿¡£»Ê²ñ¤Ï¾¾²¬çýÍ¥¤¬Ì³