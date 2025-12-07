ËÉ±Ò¾Ê¤Ï£·Æü¡¢²­ÆìËÜÅçÆîÅì¤Î¸ø³¤¾å¶õ¤Ç£¶Æü¸á¸å¤ËÃæ¹ñ³¤·³¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤òÈ¯´Ï¤·¤¿£Ê£±£µÀïÆ®µ¡¤«¤é¡¢ÂÐÎÎ¶õ¿¯ÈÈÁ¼ÃÖ¤ò¼Â»ÜÃæ¤Î¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î£Æ£±£µÀïÆ®µ¡¤¬¡¢£²²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ·³µ¡¤«¤é¼«±ÒÂâµ¡¤¬¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤òËÉ±Ò¾Ê¤¬¸øÉ½¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ò¾·¤­¤«¤Í¤Ê¤¤´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï³°¸ò¥ë¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ¹ñÂ¦¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ò½ä¤Ã¤ÆÆüÃæ´Ö¤Î¶Û