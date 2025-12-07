¤Ä¤¤¤ËµØÆ¤¤Á·×²è´°·ë¡ª¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¢ÆüÍË¸á¸å8»þ¤Û¤«¡Ë¡£Äê¿®¤¬¤¤¤Ä¤âÉÛÃÄÉô²°¤Ç¹æµã¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ä¡×¡Ö¼£ºÑ¤«¤éã®¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×µÓËÜ¡¦¿¹²¼²Â»Ò¤¬¸ì¤ë¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÎ¢Â¦12·î7ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè»Í½½¼·²ó¤Ç¤Ï¡¢°æ¾åÍ´µ®¤µ¤ó±é¤¸¤ë¾¾Ê¿Äê¿®¤¬¹Ì½ñÆ²¤òË¬¤Í¡¢ÄÕ½Å¤ÈÆó¿Í¤­¤ê¤ÇÂÐÏÃ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°æ¾åÍ´µ®¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤­¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹